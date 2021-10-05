РИАМО - 5 окт. Волонтеры Подмосковья в рамках акции «Герои нашего времени» навестили врачей в поликлиниках и больницах, принесли сладкие гостинцы и поблагодарили их за ежедневную самоотверженную работу, за спасение жизней, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Главное управление социальных коммуникаций Московской области в поддержку добровольцев запустило на платформе «Волонтеры Подмосковья» серию акций, в которых может принять участие любой желающий.

Подмосковье является одним из лидеров в России по развитию добровольчества. Неравнодушные граждане принимают активное участие в жизни своего региона, реализуют социально значимые проекты и оказывают безвозмездную адресную помощь нуждающимся.

В частности, к Международному дню врача запустили акцию «Герои нашего времени». 4 октября жители Московской области могли выразить благодарность врачам и поздравить их с профессиональным праздником.

Также волонтеры Подмосковья приехали в приют «Берегиня» благотворительного фонда «Рэй» и передали ему собранные за период акции «Для пушистых друзей» корм, медикаменты для животных и другие необходимые вещи.