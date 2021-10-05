РИАМО - 5 окт. Подмосковная золотая осень вдохновляет многих фотографов. При этом для красивых снимков не придется искать в регионе глухих мест, ведь пятерка самых лучших находится недалеко от крупных населенных пунктов, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Одно из лучших мест для создания красивых снимков — усадьба Архангельское, где располагается сразу 3 вида европейских парков: французский, итальянский и английский. Здесь можно найти среди деревьев Екатерину II в образе Фемиды, затеряться среди 200 каменных скульптур, выпить кофе на траве и укрыться от осеннего солнца в зелено-золотом коридоре.

Еще одно интересное место — Набережная озера Сенеж в Солнечногорске. В честь 90-летнего юбилея округа там установили скамью-фотозону «Я люблю Солнечногорье».

Также стоит побывать на улице Карла Маркса в Сергиевом Посаде. Она самая короткая в городе, именно здесь находится «город в городе»: и Музей советского детства, и современное арт-пространство, и мастерская по изготовлению матрешек, и ряд самобытных кафе.

Помимо этого, любителям фото желательно приехать к усадьбе Середниково. Она расположена на живописном холме, который спускается к пруду. Здесь находится прекрасный усадебный парк с белокаменной лестницей, спускающейся к пруду, и тремя арочными мостами.

Последний в списке — парк имени Казимира Малевича в Одинцовском округе. Главная локация для стильных снимков – «кубы Малевича». В боковые грани кубов встроены огромные зеркала, в связи с чем посетители парка попадают в совершенно ирреальное пространство отражений – бесконечный зеркальный коридор.

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