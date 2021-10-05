РИАМО - 5 окт. Подмосковный Госадмтехнадзор проверил более 5 тыс. площадок на размещение контейнеров в неположенных местах, сообщает пресс-служба ведомства.

За 1,5 месяца Госадмтехнадзор Московской области проверил 5081 контейнерную площадку, расположенную во всех муниципальных образованиях региона.

В частности, специалисты выявляют места размещения контейнеров вне ограждений контейнерных площадок.

Всего было рассмотрено 67 административных дел, в том числе в отношении регоператоров – 8 дел, администраций муниципалитетов - 7, управляющих компаний - 12, муниципальных предприятий - 16, иных организаций - 24.

Всего в Подмосковье находится более 60 тысяч контейнерных площадок.