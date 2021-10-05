РИАМО - 5 окт. Благодаря Госадмтехнадзору за 2 месяца устранено 867 нарушений в содержании информационных щитов «Наше Подмосковье», сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники ведомства в ходе контрольно-надзорных мероприятий осмотрели стенды, проверили их на соответствие требованиям министерства ЖКХ Московской области, а также надлежащего состояния (наличия посторонних надписей, состояние стекол, качества окраски и опорных деталей).

Всего на территории Московской области расположены 14 700 информационных щитов, в том числе информационных стендов «Наше Подмосковье» – 10 625, а в секторе ИЖС – 2 318 инфостендов. На данный момент проверено 100% стендов.

Всего за этот период было выявлено 932 нарушений. Устранение всех нарушений находится под контролем Госадмтехнадзора.