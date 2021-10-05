РИАМО - 5 окт. В Наро-Фоминском округе отремонтировали около 16 км региональных дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Покрытие обновили на 4 дорогах, что позволило обеспечить комфортный проезд для 30 тыс. жителей городского округа.

В этом году акцент при ремонте сделан на дороги с высокой интенсивностью движения, а также подъезды к социально-значимым объектам и местам притяжения жителей и туристов.

Всего на территории округа отремонтируют 41 дорогу длиной более 40,2 км, из них 4 участка региональных дорог протяженностью порядка 16 км включили в программу по нацпроекту.