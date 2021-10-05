РИАМО - 5 окт. Восстановление стоимости акций Facebook после падения из-за сбоя 4 октября может произойти после публикации компанией данных о выручке за последний квартал, сообщил инвестиционный менеджер компании «Открытие инвестиций» Тимур Нигматуллин.

На фоне крупнейшего за 17 лет сбоя Facebook упали акции не только этой компании, но и многих крупных американских IT-игроков. Акции Facebook Inc подешевели на 4,89%, Twitter – на 5,79%, Alphabet – на 2,11%, Amazon – на 2,85%.

«Facebook – это очень крупная компания с точки зрения рыночной капитализации, стоимость всех акций компании после падения, которое составило чуть менее 5% по итогам вчерашней торговой сессии, рыночная капитализация компании составляет примерно 910 миллиардов долларов, то есть почти триллион. При этом компания даже после этого снижения оценивается все равно примерно на треть дороже, чем в начале 2021 года, то есть мы, по сути, видим некоторую коррекцию после впечатляющего роста», – сказал Нигматуллин в интервью радио Sputnik.

Он считает, что реального ущерба падение стоимости акций не нанесет.

«Бывают годы, когда компания Apple дешевеет в два раза, бывает ситуация, когда Facebook дешевеет на 40%, это нормальное ценообразование на рынке акций. Если уйдет страх относительно того, что компания не сможет нормально функционировать, инвесторы начнут покупать акции. Не уйдет страх и будут новые новостные поводы, акции будут продаваться относительно дешево», – сказал Нигматуллин.