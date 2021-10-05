РИАМО - 5 окт. В прошлом месяце подмосковных застройщиков оштрафовали на 26 млн 511 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

«В ходе заседаний было рассмотрено 338 административных дел, из них 228 в сфере строительного надзора и 100 в сфере долевого строительства», – отметил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

В случае, если строительная организация не оплатит штраф в добровольном порядке в установленный срок, который составляет 60 дней, то постановления по делу об административном правонарушении будут отправлены судебным приставам для принудительного взыскания.

Если в установленный срок для добровольной оплаты штрафа, данная обязанность не будет выполнена, то в отношении застройщика будет заведено еще одно административное дело об уклонении исполнения от административного наказания. В этом случае застройщика обязуют оплатить штраф в двойном размере.

Всего с начала года Главгосстройнадзором было рассмотрено 2331 дело об административных нарушениях. Общая сумма штрафов составила 190 млн рублей.