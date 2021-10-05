РИАМО - 5 окт. Мошенники стали часто использовать в соцсетях страницы-клоны реальных людей. Часто такие страницы используются для вымогательства денег от имени жертвы, сообщает «Вечерняя Москва».

«На сайтах знакомств мошенники от лица девушек выпрашивают деньги у иностранцев и российских граждан взамен на якобы личные фотографии, шантажируют их. Бывают случаи, когда мошенники от лица девушки знакомятся с другими девушками, вступают в дружеские отношения, а затем предлагают совместно раздеться на камеру», – сказал эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.

Решить такую проблему можно через подтверждение своей личности.

«Попавшим в такую ситуацию пользователям стоит помнить, что обнародование и дальнейшее использование изображения граждан РФ, в том числе фотографий и видео, допускается только с их согласия», – объяснил Бедеров.

Даже изображения умершего человека нельзя использовать без разрешения его близких. Эксперт советует обратиться к администратору сайта или социальной сети и потребовать удаления страницы. А если этого не происходит, стоит написать заявление в Роскомнадзор и пойти в суд.

«За публикацию без разрешения ваших фотографий, видео и других изображений вы можете потребовать компенсации морального вреда, а также удаления этого изображения и введения запрета на дальнейшее его распространение», – отметил Бедеров.

Сумма компенсации будет зависеть от причиненного действиями мошенников вреда.