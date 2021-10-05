РИАМО - 5 окт. Памятник ученому, нобелевскому лауреату по химии Николаю Семенову появится в столице, соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Установка монумента будет проходить за счет бюджета города перед зданием Федерального исследовательского центра химической физики РАН. Его открытие планируется до 31 декабря 2024 года.

Семенов работал в Москве с 1943 года. В столицу также был переведен Институт химической физики. Под руководством Семенова коллектив принял активное участие в зарождавшемся советском атомном проекте.

В 1946 году совместно с Петром Капицей был одним из основателей Московского физико-технического института (МФТИ), являлся создателем и научным руководителем факультета молекулярной и химической физики этого института.

В 1956 Семенову совместно с британским ученым Сирилом Хиншелвудом присудили Нобелевскую премию по химии «за исследования в области механизма химических реакций».