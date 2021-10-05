РИАМО - 5 окт. День учителя традиционно празднуют в России 5 октября. В Подмосковье для специалистов сферы образования предусмотрены различные меры поддержки, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Труд педагога по праву считается самым благородным, созидательным, творческим. Сегодня педагоги успешно осваивают самые современные методы работы, новые учебные программы, реализуют перспективные научные проекты», - отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

С 2016 года в Подмосковье каждый начинающий учитель после вуза получает подъемные: 50 тыс. рублей выплачивается в первый год работы и 100 тыс. рублей – во второй. Финансовую поддержку получили порядка 3 тыс. человек. В 2021 году на эти цели предусмотрено 12,2 млн рублей.

С 2017 года педагог, подготовивший стобалльников, получает единовременную выплату в 100 тыс. рублей, эту меру поддержки получили 1 579 учителей Подмосковья.

С сентябре 2020 года за классное руководство по 11 тыс. рублей получают 35 тыс. учителей. Из этой суммы 5 тыс. рублей – федеральная поддержка, 6 тыс. рублей – региональная надбавка, введенная в 2018 году.

Педагогам, переехавшим в села и малые города региона по программе «Земский учитель», выплачивается 1 млн рублей. В 2020 году по этой программе в Подмосковье начали работать 37 педагогов, еще 34 специалиста планируют принять на работу в текущем году.

Кроме того, в 2016 году была запущена «Социальная ипотека». Участники проекта получают первоначальный взнос на жилье, правительство региона также выплачивает остаточную стоимость. Сам педагог погашает проценты по ипотеке.

В 2020 году было получено 110 сертификатов, в 2021 планируется выдать также 110 «Социальных ипотек». За весь период работы программы жилью по льготе купили 319 учителей.

Существуют и профессиональные региональные конкурсы, например, «Педагог года Подмосковья». Лучший учитель получает 500 тыс. рублей, лауреаты – по 100 тыс. рублей.

Есть свои варианты поддержки и в городских округах. Среди них пособие при приеме на работу, доплаты, служебное жилье или место в общежитии, компенсации на проезд и съем жилья.