РИАМО - 5 окт. Ситуации с невозвратом денег, одолженных друзьям и знакомым, встречаются повсеместно и найти из них выход непросто. Независимый финансовый советник Наталья Смирнова рассказала, как избежать невозврата долга и самому не стать виновником подобной ситуации.

Несмотря на расхожее мнение, даже правильно составленная расписка не является гарантией возврата средств. При ее оформлении нужно учесть несколько деталей.

«Если кто-то вам просто приносит расписку и дает, и вы не видели, как он ее подписывал, то есть риск, что подписал не он. Экспертиза может это доказать. Поэтому человек должен написать и подписать расписку именно при вас», – сказала Смирнова в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что нужно быть уверенным в том, что у должника есть активы, которые позволят ему вернуть деньги. В случае если сумма займа небольшая – от 1 до 3 тыс. рублей, то суд из-за ее невозврата маловероятен, соответственно все риски человек берет на себя.

В случае, если человек сам становится должником и не может вернуть деньги в назначенный срок, необходимо договориться с заимодавцем, после чего составить и подписать письменный документ о новых согласованных условиях возврата. Без этого документа не будет никаких гарантий, что на должника не подадут в суд.

Смирнова добавила, что если в долг требуется небольшая сумма – то лучше не брать ее у знакомых. Оптимальным вариантом в этом случае станет оформление кредитной карты с льготным периодом, куда можно вернуть деньги без процентов после получения зарплаты.