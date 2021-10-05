РИАМО - 5 окт. Автоэксперты считают, что при получении кредита на машину необходимо обратить внимание на все пункты договора, так как некоторые из них могут значительно повысить выплаты. Кроме того, нужно выбирать кредитную программу, предусматривающую досрочное погашение, пишет газета «Вечерняя Москва».

По словам главного редактора издательского дома «За Рулем» Никиты Гудкова, автомобильные дилеры часто и настойчиво предлагают покупателям кредит, а в случае отказа могут увеличить наценку на машину.

Кроме того, банки нередко включают в кредит страхование жизни и прочие дополнительные расходы, не говоря об этом заранее. Человек узнает о них уже после подписания. Гудков отметил, что лучше всего брать кредит с большой долей первоначального взноса.

«Кредит — это кабала, и, конечно, в любом случае будет переплата. Но чем меньше его сумма, тем меньше будут в итоге и переплаты», — сказал Гудков.

С его мнением согласился автоэксперт Кирилл Бревдо. Он добавил, что первый взнос для получения кредита требуется в подавляющем большинстве случаев, а предложений без взноса мало и все они предусматривают заведомо невыгодные условия.

Автоэксперт добавил, что важно взять кредит с возможностью досрочного погашения, который можно будет выплатить в любой момент за минимальный срок, не потеряв при этом значительную сумму на процентах.