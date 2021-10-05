РИАМО - 5 окт. Подмосковная Госжилинспекция обновила рейтинг выполнения губернаторской программы ремонта подъездов, сейчас в регионе отремонтированы 63,4% подъездов, сообщает пресс-служба ведомства.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина отметила, что неделей ранее их было на 3,4% меньше.

«В ходе ремонта подъездов по губернаторской программе управляющие организации проводят укладку электрических и слаботочных сетей в кабельканалы, восстанавливают нормативное состояние входных групп, стен и потолков, ремонтируют отопительные приборы, ограждения лестничных маршей», – сказала она.

Она добавила, что рабочие также меняют оконные и дверные заполнения, напольную плитку, почтовые ящики и осветительные приборы.

Согласно рейтингу, более 90% отремонтированных в муниципалитете подъездов – это «зеленая зона», от 50% до 89% – «желтая», менее 50% – «красная».

В «зеленой зоне» сейчас находятся 16 городских округов (неделю назад их было 12). Из «желтой зоны» сюда со 100% результатом переместились Люберцы, а также Ступино (98%), Истра (96%), Долгопрудный (95%), Клин (90%).

В «красной зоне» сейчас остаются 13 городских округов. На неделе ряды отстающих покинули Павловский Посад и Пушкинский.