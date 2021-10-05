РИАМО - 5 окт. Два московских заведения попали в список лучших ресторанов мира по версии авторитетного рейтинга The World's 50 Best Restaurants – White Rabbit и Twins Garden, сообщается на официальном сайте рейтинга.

Церемония награждения состоялась в Антверпене. Кандидатов на попадание в список мировой ресторанной элиты утверждает строгое жюри из критиков, поваров, блогеров и журналистов.

В 2021 году в первую десятку почетного списка попали Noma (Дания), Geranium (Дания), Asador Etxebarri (Испания), Central (Перу), Disfrutar (Испания), Frantzen (Швеция), Maido (Перу), Odette (Сингапур), Pujol (Мексика), The Chairman (Гонконг).

Российские рестораны из Москвы White Rabbit и Twins Garden расположились на 25-й и 30-й строчке рейтинга соответственно.

White Rabbit — панорамный ресторан в Москве, открытый ресторатором Борисом Зарьковым. Концепция заведения — современная русская кухня. Ресторан был неоднократно отмечен престижными российскими ресторанными премиями. Шеф-поваром является Владимир Мухин.

Авторский ресторан Twins Garden братьев Березуцких использует последние технологические разработки и продукты с собственной фермы.