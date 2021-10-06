РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 окт. Начальник управления образования администрации Домодедова Елена Болмазова в среду проведет прямой эфир на тему детской безопасности на дорогах, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

В эфире «Вместе за безопасность на дорогах: школа, дети и их родители» примет участие начальник ГИБДД по Домодедову Сергей Кузьмин.

Эфир начнется в 19:00 в Instagram-аккаунте Болмазовой.