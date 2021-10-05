РИАМО - 5 окт. Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова назвала самолечение основной причиной роста заболеваемости коронавирусом среди детей, сообщает Федеральное агентство новостей.

По сравнению с 2020 годом дети стали чаще болеть коронавирусом. Голикова связала это с тем, что в семьях растет заболеваемость и родители пытаются лечить своих детей самостоятельно, не обращаясь за медицинской помощью своевременно.

Она отметила, что самолечение недопустимо в подобных ситуациях.

Сегодня вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли более 42 млн россиян. Еще 1,9 млн человек сделали прививку повторно.

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