РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 окт. Энергетики Балашихинского РЭС филиала «Восточные электрические сети» ПАО «Россети Московский регион» проводят плановые работы по ремонту энергооборудования, в среду свет отключат в деревне Пуршево, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Энергетики произведут отключение на 2 часа в промежуток времени с 9:00 до 18:00 для производства работ по замене комплектной трансформаторной подстанции 6 кВ.

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.

Для уточнения информации можно обратиться на сайт ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)220-02-20.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.