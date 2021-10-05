РИАМО - 5 окт. В холодное время года люди инстинктивно начинают больше есть и могут набрать вес, однако есть правила, которые не позволят потолстеть, сообщила диетолог и медицинский директор компании BioData Анна Ивашкевич.

По ее словам, самое простое правило для этого — кушать только горячие блюда и не делать холодных перекусов.

«В идеале нужно стремиться к тому, чтобы все приемы пищи за день были теплыми или даже горячими. Следует отдавать предпочтение чему-то более теплому и отказаться в данный период от перекусов холодного типа», – сказала Ивашкевич в интервью радио Sputnik.

По словам диетолога, второй способ не переедать в холодную погоду – отдавать предпочтение сытным завтракам.

«Утро стоит начинать с плотного завтрака. Этот совет в холодное время года более актуален, чем всегда. Если мы замерзнем с самого утра, когда выйдем из дома на холод, то наш аппетит усилится. Пока вы доедете до работы, вы уже будете хотеть съесть все, что только попадется под руку. Чаще всего это «печенюшки», от которых мы ничего полезного не получаем и хотим есть после них уже буквально через час», – отметила эксперт.

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