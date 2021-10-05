РИАМО - 5 окт. Телеведущая и актриса Лариса Гузеева, проходящая лечение от коронавирусной инфекции, получила дорогостоящий новейший препарат «Артлегиа». Он предназначен для остановки поражения ткани в легких. Об этом сообщает kp.ru.

Препарат ввели подкожно. Это биологически активная терапия, которая делается с целью снижения иммунного ответа организма на инфекцию.

«За счет этого должен остановиться процесс поражения легочной ткани», — сообщил источник в медицинских кругах.

По его словам, у Гузеевой на КТ обнаружили 7% поражения ткани обоих легких. Примечательно, что когда она только поступила в больницу, легкие были чистые. Это говорит об отрицательной динамике.

«Артлегиа» зарегистрирована в мае 2020 года и внесена в рекомендации по лечению Covid-19. Препарат предотвращает возникновение так называемого «цитокинового шторма». Стоимость одной ампулы составляет около 50 тыс. рублей.

Гузееву госпитализировали в больницу №40 в Коммунарке. Сообщалось, что у нее подозревают коронавирус и начальное повреждение почек.

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