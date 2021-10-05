РИАМО - 5 окт. Экскурсовод из Московской области, заместитель генерального директора по развитию ООО «Уездный город» Глеб Шибаев занял первое место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма». Об этом сообщает пресс-служба комитета туризма Московской области.

Победитель конкурса окончил Российский университет транспорта. Уже 4 года он работает менеджером по туризму. Также является одним из разработчиков туров в рамках детского туризма. В настоящее время Глеб Шибаев является куратором проекта «Первый гастрономический ТИЦ».

Конкурс проводится ежегодно Федеральным агентством по туризму совместно с заинтересованными федеральными органами власти и органами власти субъектов РФ, а также отраслевыми объединениями в сфере туризма.

Конкурс проводится в два этапа - на уровне субъектов РФ, а также отраслевых объединений в сфере туризма и на федеральном уровне. Победители и призеры регионального и отраслевого этапа конкурса награждаются дипломами, победители получают право продолжить участие на федеральном этапе конкурса.

Подмосковье уже в третий раз входит в тройку призеров, дважды в номинации «Лучший экскурсовод (гид)». Так, в 2015 году третье место на федеральном уровне занял экскурсовод музея-заповедника «Дмитровский кремль» Роман Сунгуров, в 2019 году – экскурсовод г.о. Серпухов Людмила Зобкова.

Победители и призеры федерального этапа конкурса по номинациям получают дипломы, сувениры, также им выплачивается денежное поощрение. За 1 место – 100 тыс. рублей, за 2 – 80 тыс. рублей, за 3 – 60 тыс. рублей.

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