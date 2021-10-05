РИАМО - 5 окт. Летчик-космонавт Андрей Борисенко рассказал, что участники съемочной группы фильма «Вызов» актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые во вторник отправились на МКС, испытали перегрузки, они могли также чувствовать тошноту, сообщает Газета.ru.

Пересильд и Шипенко снимут первый в истории художественный фильм на орбите Земли.

«В самом начале полета Шипенко и Пересильд испытали важное и интересное ощущение — речь про перегрузки на этапе выведения корабля на орбиту Земли. Кроме того, они ощутили космическую невесомость, которую на Земле, к сожалению, нельзя полностью смоделировать», - сказал Борисенко.

Он отметил, что позже у участников съемочной группы начался период острой адаптации вестибулярного аппарата: они могли чувствовать тошноту и ощущение, что их перевернули вниз головой, – это связано с приливом крови от ног к голове.

Борисенко заметил, что для съемочной группы возвращение на землю будет физически тяжелее, чем полет к МКС.

«Посадка — более эмоционально нагруженный участок космического полета, потому что в ее ходе еще экстремальнее ощущается внешняя среда», - сказал космонавт.

Ожидается, что Пересильд и Шипенко проведут на МКС 12 дней, в которые займутся съемкой фильма, повествующего о женщине-враче, летящей на орбиту для спасения жизни космонавта. Обратно на Землю они вернутся 17 октября вместе с космонавтом Олегом Новицким.