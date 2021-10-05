РИАМО - 5 окт. Село Нижне-Маслово в городском округе Луховицы стало трехсотым населенным пунктом, в котором «Мособлгаз» завершил за 3 месяца работы по социальной газификации, доступ к газу получили жители 15 домов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Сегодня Луховицы являются одним из лидеров по темпам соцазификации. В муниципалитете уже полностью газифицированы 19 населенных пунктов. Помимо этого, больше всего подключений по президентскому проекту — в Егорьевске, Клину, Раменском, Дмитровском и Орехово-Зуевском округах.

Всего в рамках социальной газификации строительные работы ведутся в 294 населенных пунктах, в них задействовано 260 единиц техники.

«По плану в этом году мы должны подключить к газу 29 тыс. домов в 1113 населенных пунктах. Сейчас мы уверенно идем к этой цифре. Работаем по графику. Уже нет сомнений, что поставленная президентом задача будет выполнена в срок», – сказал гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах Подмосковья, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Проведение газа на участке собственник делает за свой счет.