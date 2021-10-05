РИАМО - 5 окт. С начала 2021 года в России стремительно выросла стоимость продуктов питания. Сложившаяся на рынке ситуация нестандартна и требует от экономистов соответствующих оценок и решений, сообщила руководитель направления денежно-кредитной политики в Экономической экспертной группе Мария Катаранова.

В министерстве финансов России рост стоимости продуктов питания объяснили «перегревом» потребительского рынка и отметили, что скорость восстановления активности бизнеса в стране после пандемии превзошла прогнозы.

«Слово «перегрев» в контексте ускорения инфляции раньше не употреблялось. Но ситуация в текущем году очень нестандартная. Тут сложилось сразу несколько неблагоприятных факторов, большая часть из них связана с последствиями пандемии», - сказала Катаранова в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что сложившаяся с «перегревом» ситуация временна и в следующем году показатели рынка начнут приходить в норму.

Однако надеяться на это можно будет лишь в том случае, если будут сняты ограничения, вызванные пандемией коронавируса. Нормализация будет нарастать по мере того, как выровняются дисбалансы, возникшие за последние полтора года.