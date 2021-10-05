РИАМО - 5 окт. Оперативники задержали молодого человека 1996 года рождения, которого подозревают в том, что он помог сбежать депортируемому иностранцу во аэропорту Внуково, сообщила РИАМО представитель пресс-службы столичного главка СКР Юлия Иванова.

30 сентября полицейские сопровождали граждан Армении для депортации из России, но один из задержанных сбежал с помощью сообщника. Приятель депортируемого сбил на автомобиле Skoda сопровождавшего мигрантов полицейского. Было возбуждено уголовное дело.

Сейчас с фигурантом проводятся необходимые следственные действия. Вв ходе допроса он полностью признал свою вину.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.