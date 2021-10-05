РИАМО - 5 окт. Компания 2ГИС провела исследования ко Дню учителя. По данным 11 млн отзывов к образовательным организациям, в рейтинге благодарностей лидирует индивидуальный подход педагога к ребенку, сообщает Газета.ru.
На эту тему высказались почти 28% родителей. На втором месте по частоте позитивных отзывов о школах – качество питания. Его упоминают в 24% отзывов.
В учителях родители и дети также ценят внимательность и чуткость (8,9%) и умение заинтересовать ребенка уроком (7,8%).
4,5% позитивных отзывов касаются профессионализма педагогов школ и детских садов.
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