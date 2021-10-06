РИАМО - 6 окт. В среду утром в Подмосковье и столице пройдет проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

В Московской области проверку проведут с 10:30 до 12:00. В столице проверку проведут в 10:40.

В рамках проверки будут включены сирены. По телевидению и радио передадут сообщение «Техническая проверка».

Готовность системы проверяют, чтобы отработать информирование населения в случае чрезвычайных ситуаций. В таком случае для оповещения могут использовать радиоточки, ТВ, радио, инфраструктуру операторов связи и т. д.

Жителей региона призвали соблюдать спокойствие во время проверки системы оповещения.

Ранее систему проверяли 3 марта.