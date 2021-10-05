РИАМО - 5 окт. Холдинг «Мосинжпроект» продолжает реализацию крупнейшего парка Урала «Притяжение» в Магнитогорске, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как отметил гендиректор инжинирингового холдинга Юрий Кравцов во время Международного форума «100+ TechnoBuild 2021» в Екатеринбурге, на сегодняшний день подготовлена проектная документация для строительства объектов первой очереди.

«Проектный институт, входящий в группу компаний «Мосинжпроект», выступает генеральным проектировщиком объекта и своевременно обеспечивает заказчика всей необходимой документацией для проведения строительных работ», – отметил Кравцов.

На сегодняшний день уже выдана рабочая документация для начала строительных работ, ведется активная разработка рабочей документации по инженерным разделам по перечню объектов первой очереди «Притяжения». Среди них —инфоцентр, фудмолл, центральная входная группа пешеходного бульвара с фонтаном и световой инсталляцией, роллер-парк, детская площадка, павильон проката и около 20 га парковой территории, подготовлена проектная документация.

Много внимания с точки зрения архитектурного облика, комфорта и безопасности было уделено информационному центру, так как он станет первым объектом, который откроет двери для посещения этого многофункционального общественного пространства.

Цифровые технологии

Гендиректор ООО «Институт «Мосинжпроект» Рустам Черкесов сообщил, что проектирование было существенно ускорено за счет применения цифровых технологий.

«Технологии информационного моделирования, или BIM-технологии, позволяют создать цифровой образ объекта с детализацией всех параметров, что дает возможность оптимизировать все процессы. Работа над «Притяжением» еще раз наглядно продемонстрировала широкие возможности цифровизации при проектировании таких сложных объектов», — отметил Черкесов.

«Притяжение» – один из наиболее масштабных строительных проектов России, он призван сформировать комфортное общественное пространство для всех жителей и гостей Магнитогорска. На территории в 220 га появятся парковая зона, спортивный кластер с ледовой и фристайл-аренами, водные объекты площадью 10 га, элементы искусственного рельефа с горнолыжным склоном, гостиничный комплекс, объект флоры и фауны и музейно-образовательный комплекс. Инициатором и инвестором проекта является председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников.

Новый центр общественной жизни

«У проекта «Притяжение» говорящее название. В Магнитогорске появится центр общественной жизни, который станет популярным не только у местных жителей, но и у всего Урала. Мы горды, что именно наша компания стала генеральным проектировщиком столь крупного и важного объекта», – подчеркнул Кравцов.

Он добавил, что у холдинга есть богатый опыт проектирования и строительства знаковых объектов в столице, в том числе по заказу частного инвестора, и компания готова применять его и в других субъектах Российской Федерации, и за рубежом.

Глава компании напомнил, что «Мосинжпроект» успешно реализовал такие известные в стране столичные проекты, как реконструкция большой спортивной арены «Лужники», строительство Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой и парка «Зарядье» с концертным залом, а также инфекционного госпиталя «Вороновское». Причем дворец и парк получили награды престижного Международного конкурса MIPIM Awards, а стадион и госпиталь стали его финалистами.

В настоящее время в столице строится Национальный космический центр (НКЦ) площадью 250 тыс. кв. м – один из крупнейших центров космической отрасли в мире.