РИАМО - 5 окт. Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области Алексей Федотов подал рапорт об отставке после публикации видео с издевательствами над заключенным в тюремной больнице, передает «Интерфакс».

Ранее правозащитники опубликовали видеозапись из тюремной туберкулезной больницы под Саратовом, где арестанта изнасиловали черенком от швабры. На место была направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН. Также проверки организовали Генпрокуратура и СК.

По данным источника, Федотов уже написал рапорт об отставке. Сейчас он находится в отпуске, из которого, может быть, на работу не вернется.

Официального подтверждения данной информации нет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее завил, что если произошедшее подтвердится, то это «повод для серьезного разбирательства».