РИАМО - 5 окт. Крупную партию пластиковых крышек для благотворительного проекта «Добрые крышечки» отгрузили с крупнейшего в Европе комплекса переработки отходов «Восток». Около 7,3 т крышечек отправили на Тверской завод вторичных полимеров, где их ждет переработка. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

На заводе пластик взвесят и отправят на производство новых вещей и материалов. Деньги за вторсырье переведут на счет благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-отказникам». Средств от реализации вторсырья – около 200 тыс. рублей – будет достаточно, чтобы полностью закрыть сбор на покупку реабилитационной техники для одного ребенка.

«Тысячи жителей Московской области приняли участие в данном проекте. Я выражаю благодарность за их огромный вклад. География расширилась, программа работает не только в 4 округах Москвы, но и в 9 муниципальных округах Подмосковья: Люберцы, Жуковский, Раменское, Бронницы, Воскресенск, Егорьевск, Клин и Солнечногорск», – сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Теперь в любой контейнер для вторсырья на территории обслуживания Группы «ЭкоЛайн» можно сдать собранные крышки. Их обязательно нужно поместить в закрытую пятилитровую бутыль из-под воды, только так они доедут до сортировки и переработки. Канистры с крышками не повреждаются от пресса мусоровоза и автоматического разрывателя пакетов на КПО.

За 5 лет существования проекта по всей России собрали свыше 460 т добрых крышечек. Через «ЭкоЛайн» прошло более 82 т этого пластика. На средства от реализации вторсырья приобрели коляски, тренажеры, вертикализаторы, спецсредства передвижения для 52 детей.

«Добрые крышечки» - это российский эколого-благотворительный волонтерский проект, имеющий двойную цель: сделать окружающую среду чище и помочь детям, которым нужна поддержка. Проект организован совместно ОД «Добрые крышечки» и БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам».