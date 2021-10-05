РИАМО - 5 окт. Мошенничество в соцсетях продолжает активно набирать обороты. Для этого некоторые злоумышленники используют личность реального человека, сообщает «Вечерняя Москва».

«Сегодня далеко не все еще владеют технологиями дипфейка и генерации виртуальных личностей. Поэтому люди зачастую пользуются личностями других граждан, особенно привлекательных», - рассказал эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.

Такой вариант может применяться для вымогательства денег у друзей и знакомых жертвы.

«Например, часто злоумышленники просят заплатить какой-то налог — якобы с тех денег, которые вы получите в результате прохождения опроса или заполнения анкет на фейковой странице», - объяснил Бедеров.

Но бывают и случаи, когда фотографии реального человека снабжаются выдуманными деталями о личности.

«Обычно мошенники заполняют профиль в соцсети не только фотографиями, но и какой-то дополнительной информацией», - уточнил эксперт.

Это позволяет создать видимость того, что человек реален. С ним можно о чем-то пообщаться, правда заканчивается такое общение чаще всего шантажом и вымогательством.