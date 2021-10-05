РИАМО - 5 окт. Движение поездов на Белорусском направлении МЖД вернулось в штатный режим, ранее оно было нарушено из-за зацепера, который получил травму, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
Ранее после травмирования зацепера, которого обнаружили на крыше поезда, электрички в сторону Москвы на Белорусском направлении МЖД перестали останавливаться на станции Славянский бульвар.
На данный момент поезда в сторону Москвы следуют со всеми остановками.
Перед пассажирами извинились за доставленные неудобства. Также людей попросили неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре.
В случае обнаружения нарушителей следует незамедлительно сообщать о них локомотивной бригаде и сотрудникам транспортной полиции.
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