РИАМО - 5 окт. Движение поездов на Белорусском направлении МЖД вернулось в штатный режим, ранее оно было нарушено из-за зацепера, который получил травму, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Ранее после травмирования зацепера, которого обнаружили на крыше поезда, электрички в сторону Москвы на Белорусском направлении МЖД перестали останавливаться на станции Славянский бульвар.

На данный момент поезда в сторону Москвы следуют со всеми остановками.

Перед пассажирами извинились за доставленные неудобства. Также людей попросили неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре.

В случае обнаружения нарушителей следует незамедлительно сообщать о них локомотивной бригаде и сотрудникам транспортной полиции.