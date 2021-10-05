РИАМО - 5 окт. Совет по правам человека презентовал правительству России план по предотвращению стрельбы в образовательных учреждениях. Предложенный план может снизить риски трагедий лишь в том случае, если психологии обучат не только преподавателей, а еще и родителей детей, сообщила кандидат психологических наук Светлана Колосова.

В число основных положений документа вошли усиление психологической работы с учащимися и соответствующие курсы повышения квалификации для педагогов.

«Я хочу обратить внимание, что бороться с этим должны не только педагоги, но и родители. Они должны очень чутко понимать, что происходит с их ребенком. То есть нельзя считать, что пока ребенок сидит за гаджетом, то все ОК. Это абсолютно не так. Я считаю, что мы как родители в настоящий момент абсолютно не понимаем, чем живут наши дети, это основная проблема», - сказала психолог в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что участвовать в решении проблемы стрельбы в учебных заведениях должны все слои общества. Кроме того, даже повышенная квалификация учителей и родительское внимание не смогут решить проблему окончательно, так как ее причины гораздо глубже и их еще предстоит выяснить.

«О полном исключении стрельбы в школах из нашей жизни во всем мире говорить не приходится. Общество развивается в рамках усиления стресс-факторов. То есть мы идем не к релаксу и гармонии жизни, а наоборот», - сказала Колосова.

Психолог заключила, что современный человек впитывает в себя большое количество негативной информации и от этого растет напряжение в обществе, с которым психика человека не всегда способна справиться.

Тема стрельбы в учебных заведениях широко обсуждается в России в последнее время. Это связано в том числе с трагедией, произошедшей недавно в Перми. Тогда 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в здании Пермского государственного университета. В результате нападения погибли 6 человек, пострадали 43.