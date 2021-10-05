РИАМО - 5 окт. Торжественное открытие 52-й площадки проекта «Мегабак» состоялось в Шаховской. Таким образом, на сегодня в регионе насчитывается 52 площадки «Мегабак» в 49 городских округах, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Реализация проекта стартовала на территории региона в конце 2019 года. На сегодняшний день пункты приема вторсырья от населения собрали свыше 50 тыс. куб. м. в том числе крупногабаритных отходов.

«Жители Подмосковья стали ответственней относиться к вопросу утилизации отходов. Еженедельно объем сданных крупногабаритных отходов стремительно растет, а значит на придомовых контейнерных площадках таких отходов становится все меньше. Все собранные с пунктов «Мегабак» отходы обладают значительным утилизационным потенциалом и напрямую направляются на переработку, обретая в дальнейшем вторую жизнь», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский.

Теперь крупногабаритные отходы можно привезти на новую площадку «Мегабак», расположенную по адресу: Рижское шоссе, 14 возле очистных сооружений. На площадке установлены контейнера для следующих видов вторичного сырья: спил растений, текстиль, старую мебель, лампы, стекло, бытовую технику и др.

Также на территории запущен буккроссинг: каждый житель может оставить прочитанную книгу и взять взамен принесенные другими жителями. Кроме того, на территории расположены специальные стеллажи для детских игрушек, где жители могут обменяться предметами.

Адреса всех открытых площадок размещены на интерактивной карте на сайтах мегабак.рф, министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и официальных порталов, участвующих муниципалитетов и региональных операторов. Площадки работают ежедневно с 9:00 до 18:00 кроме понедельника.

Проект «Мегабак» осуществляется в рамках развития комплексной системы по обращению с отходами, которая базируется на увеличении доли вторичного сырья. Это является одной из основных целей нацпроекта «Экология».