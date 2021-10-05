РИАМО - 5 окт. Подозреваемому в убийстве трех студенток в Оренбургской области Александру Лазареву предъявлено обвинение по пяти статьям УК РФ, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

29-летний мужчина обвиняется в убийстве, сопряженном с изнасилованием, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, умышленном повреждении чужого имущества с помощью поджога, а также неправомерном завладении автомобилем.

Лазарева поместили под стражу. Ранее он признал вину.

30 сентября в городе Гай Оренбургской области в квартире нашли трупы 2 студенток, еще одно тело обнаружили на улице. Девушки 17, 18, 19 лет погибли от многочисленных ножевых ранений. После убийства в квартире произошел пожар.

Преступника вычислили по образцам ДНК и задержали в Орске.

Видео погони за подозреваемым в убийстве 3 студенток в Гае>>