РИАМО - 5 окт. Во вторник принимают поздравления учителя: торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, прошло в Бутовской школе №1, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

Педагогов и ветеранов педагогического труда поздравили руководители администрации, управления образования, депутатского корпуса муниципалитета и Видновского благочиния.

За многолетний добросовестный труд, высокое мастерство, а также в связи с профессиональным праздником в этот день 40 специалистов сферы образования были отмечены федеральными, региональными и муниципальными наградами.

Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» был вручен методисту центра детского творчества «Гармония» Татьяне Бугровой, старшему воспитателю детского сада №41 «Радуга» Ирине Карловой и учителю русского языка и литературы школы совхоза имени Ленина Полине Маликовой.

Система образования Ленинского городского округа – это 44 учреждения, в том числе 18 школ, 22 детских сада, 3 учреждения дополнительного образования и 1 Учебно-методический образовательный центр. Общее количество воспитанников – более 40 тысяч. В этой сфере в округе трудится около 3 тысяч специалистов.