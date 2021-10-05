РИАМО - 5 окт. «Мосинжпроект» применяет технологии информационного моделирования (BIM) при создании проекта «Притяжение» в Магнитогорске. Это ускоряет процесс проектирования, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Об этом рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов в рамках Международного форума «100+ TechnoBuild 2021», проходящего в Екатеринбурге.

«Мы наработали обширный опыт применения BIM-технологий на разных объектах строительства и во многом благодаря этому Проектный институт «Мосинжпроекта» был выбран для работы над таким грандиозным и знаковым для всего Урала проектом, как «Притяжение». Информационное моделирование дало возможность существенно сократить сроки проектирования и подготовить документацию для строительства объектов первой очереди», – сказал Кравцов.

Масштабное строительство

Он отметил, что в перечень основных объектов первой очереди «Притяжения» вошли информационный центр, фудмолл, центральная входная группа пешеходного бульвара с фонтаном и световой инсталляцией, роллер-парк, детская площадка, павильон проката и около 20 га парковой территории.

За пять лет на территории площадью 220 га появятся парковая зона со спортивным кластером, водными объектами, горнолыжным склоном, объектом флоры и фауны, музейно-образовательным и гостиничным комплексом.

О проекте

«Притяжение» – один из наиболее масштабных строительных проектов России, он призван сформировать комфортное общественное пространство для всех жителей и гостей Магнитогорска. Инициатором и инвестором проекта является председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников.

«Впервые наш холдинг применил BIM-технологии при реконструкции большой спортивной арены «Лужники», также с использованием информационной модели был построен Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, сейчас создается Национальный космический центр (НКЦ)», – напомнил Кравцов.

Он добавил, что «Мосинжпроект» также ведет планомерную работу по развитию центра компетенций BIM, в котором предполагается не только проектировать объекты в BIM, но и внедрять методологию, охватывающую полный цикл производственных процессов.

Признание профессионального сообщества

Генеральный директор ООО «Институт «Мосинжпроект» Рустам Черкесов отметил, что достижения компании в освоении новых цифровых технологий были также признаны и профессиональным сообществом.

«Проектный институт «Мосинжпроект» был признан «BIM-лидером» России по версии крупнейшей компании-разработчика программного обеспечения Autodesk. Мы не останавливаемся на достигнутом и внедряем цифровое моделирование в новые проекты, особенно такие масштабные, как «Притяжение», – сказал Черкесов.

О компании

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» сегодня занимает лидирующие позиции на строительном рынке Москвы и России. Работа группы компаний оценена и на международном уровне – холдинг занимает 114-ю строчку среди крупнейших строительных компаний мира в рейтинге ENR’s 2021 Top 250 Global Contractors. Начиная с 2011 года, «Мосинжпроектом» в российской столице построено и открыто свыше 105 км линий метро, 51 новая станция и 11 электродепо, с участием его специалистов реализованы ключевые проекты дорожной инфраструктуры города и транспортно-пересадочных узлов.

Среди флагманских объектов холдинга – большая спортивная арена «Лужники», парк «Зарядье» с многофункциональным концертным комплексом, театр «Геликон-опера», Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках» и другие. В состав группы компаний «Мосинжпроект» входит ООО «Институт «Мосинжпроект», ставший по результатам конкурсных процедур генеральным проектировщиком проекта «Притяжение».