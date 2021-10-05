РИАМО - 5 окт. На столичных дорогах возникли пробки в 8 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Больше всего загружены дороги в центре города. Самые сложные дорожные ситуации возникли на Гоголевском бульваре, Большом Афанасьевском, Брюсовом и Романовом переулках, а также Тверском бульваре.

Также непростая ситуация возникла у станций метро «Баррикадная», «Павелецкая», «Цветной бульвар», «Полянка».

Помимо этого, сложно проехать на юго-западе, северо-востоке и западе города.

К 20 часам загруженность спадет до 6 баллов, к 21 часу – до 4 баллов, к 22 часам – до 2 баллов.