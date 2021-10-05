РИАМО - 5 окт. Знаменитый скрипач-виртуоз из Японии Кодзи Моришита выступит перед лучшими медработниками столицы 12 октября в зале княгини Шаховской театра «Геликон-опера», сообщает пресс-служба Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова.

Музыкант сыграет на скрипке Антонио Страдивари в рамках фестиваля «Медицина как искусство». Организаторами фестиваля являются департамент здравоохранения Москвы и НИИ здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения столицы. В этом году партнером фестиваля также стал Международный фонд развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова.

Как отметила президент фонда Екатерина Диброва, соразвитие и созвучие медицинской науки, практической работы врачей и искусства является долгосрочным направлением деятельности организации.

«Подобные традиции были заложены в нашей стране, когда самые именитые мастера культуры выступали в Домах ученых перед крупнейшими медицинскими коллективами. И мы видим результат этой синергии в самых выдающихся открытиях и разработках нашей науки, в развитии системы здравоохранения. Удивительным образом аналогичный опыт мы видим в Японии», — рассказала Диброва.

Она добавила, что Моришита не только уникальный исполнитель, но он также интересуется достижениями антивозрастной и иммуносберегающей медицины. Осознанная просветительская деятельность свойственна известным культурным деятелям Японии.

Каждое выступление маэстро в России собирает большую аудиторию ценителей музыки. Особый колорит исполнительскому мастерству придает скрипка Страдивари, созданная в 1680 году.

Столичный департамент здравоохранения и НИИ здравоохранения и медицинского менеджмента Депздрава Москвы до 15 октября проводят конкурс «Врачи поют – 2021». Участники конкурса могут спеть любимую песню собственного сочинения или кавер-версию. Подробности можно узнать на сайте.