РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 окт. Тротуар протяженностью более 700 метров, соединяющий микрорайон Северный с Горьковским шоссе, обустроили по программе «Народные тропы», к концу октября в округе будет благоустроено 68 объектов, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В нынешнем году в Подмосковье по поручению губернатора региона Андрея Воробьева запустили программу «Народные тропы», в рамках которой обустраиваются пешеходные дорожки по маршрутам, протоптанным жителями.

Результат благоустройства одного из самых крупных объектов оценил глава Балашихи Сергей Юров во время выездного совещания.

«В этом году по программе «Народные тропы» в Балашихе мы строим 68 объектов — это около 9 километров тротуаров. Один из таких крупных объектов, о котором нас много просили жители микрорайона Северный, ветераны, которые здесь проживают, — это дорожка, которая соединяет микрорайон Северный с Горьковским шоссе. Сейчас работы здесь полностью закончены», — сказал Юров.

При обустройстве народных троп рабочие придерживаются единого стандарта. Ширина тротуара составляет 2 метра, пешеходная дорожка оснащается бордюрами и столбами освещения.

В 2021 году в Подмосковье планируют обустроить свыше 600 таких объектов.