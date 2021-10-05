РИАМО - 5 окт. Московский футбольный клуб «Локомотив» назначил Дмитрия Лоськова временно исполняющим обязанности главного тренера команды, сообщает Газета.ru.

Назначение Лоськова связано с уходом сербского специалиста Марко Николича с поста главного тренера клуба. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с Николичем команду покидают его помощники Горан Басарич и Радойе Смилянич.

Главным тренером «Локо» Николич стал в 2020 году, сменив на этом посту Юрия Семина. Под руководством серба команда выиграла Кубок России, а также серебряные и бронзовые награды Российской премьер-лиги (РПЛ).

Сейчас «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с результатом в 17 очков, на первом месте Санкт-Петербургский «Зенит», набравший 23 очка.

Дмитрий Лоськов был игроком «Локомотива» с 1997 по 2007 годы, а также с 2010 по 2013 годы. При его участии клуб дважды становился чемпионом России, а Лоськов в его составе два раза был лучшим бомбардиром и четыре – лучшим ассистентом. С 2016 года Лоськов работает в тренерском штабе «Локомотива».