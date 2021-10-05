РИАМО - 5 окт. В возрасте 86 лет скончался режиссер культового фильма «Бумбараш» Николай Рашеев. Причина смерти неизвестна, сообщает Федеральное агентство новостей.

Рашеев родился в Киеве. После учебы в Киевском политехническом институте поступил во ВГИК на режиссерский курс. На втором курсе будущего сценариста отчислили, и он оказался на Колыме. Именно там Рашеев начал писать рассказы, а также материалы для местной газеты.

Позже Рашеев вернулся во ВГИК и окончил факультет сценаристов.

Он создал 10 кинокартин, в их числе «Бумбараш», «Маленький школьный оркестр», «Вертикаль» и другие.

В некоторых фильмах Рашеев снимался сам в эпизодических ролях.