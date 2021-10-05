РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 окт. В Историко-мемориальном музее-заповеднике «Подолье» в Подольске посадили аллею из 30 голубых елей к 80-летию подвигу учащихся пехотного и артиллерийского училищ, которые в 1941 году задержали фашистов возле села Ильинское под Малоярославцем в 200 километрах от Москвы, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница музея.

Инициативная группа заранее подготовила место для посадки елей на субботнике. Это первый этап благоустройста парка Материнской славы, площадь которого составляет около 13 гектаров. Парк заложили в 1985 году к 150-летию Марии Ульяновой (матери Владимира Ленина) и посадили там 15 рябин по числу республик в СССР.

«Всего в парке Материнской славы планируется высадить на аллее в честь подвига Подольских курсантов 80 елей, также добавить аллею каштанов, проложить дорожки, разбить клумбы. Ко Дню Победы там планируют сделать прогулочную зону и площадку для детей», - сказала депутат Мособлдумы Татьяна Никитас.

Ели высотой 1,5 метра подготовил Благотворительный фонд имени Подольских курсантов во главе с Владимиром Безуглым.

В акции приняли участие студенты учебных заведений округа, представители различных партий, Подольского благочиния, депутаты. После посадки все желающие могли посетить экскурсию в музее исторических традиций поколений.