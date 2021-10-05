РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 окт. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 20 новых случаев Covid-19, сообщили в Мособлштабе по ситуации с коронавирусом.

С начала пандемии в Красногорске выявили 24 493 случая инфицирования, из них 20 – за минувшие сутки.

В Подмосковье за минувшие сутки выявлено 1 788 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 457 146 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 253 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 396 978 человек. Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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