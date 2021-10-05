РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 окт. Депутаты Совета депутатов городского округа Щелково поздравили на рабочих местах сотрудников образовательной сферы с их профессиональным праздником, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

«Сейчас в школах Подмосковья идут каникулы, но большинство учителей продолжают работать, готовиться к предстоящим урокам. Решили навестить школы и наш Щелковский колледж и через руководителей передать поздравления и слова благодарности всему коллективу. Быть педагогом — это огромный труд, я очень рад, что благодаря партийному проекту «Новая школа» получается так много выстраивать взаимодействия с нашими образовательными учреждениями», — отметил Алексей Пирогов.

Ранее в городском округе Щелково прошли концерты, посвященные дню учителя, где с профессиональным праздником работников образования поздравили депутаты Государственной и Московской областной Думы.