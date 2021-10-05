РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 окт. Жители Подольска могут проголосовать на портале «Добродел» за пять прудов, которые требуют очистки в 2022 году, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На «Доброделе» до 10 октября проходит голосование по очистке подмосковных прудов от мусора. Жители Подмосковья выбирают пруды для очистки в 2022 году.

В Подольске это нижний пруд (левый приток реки Рожай) в деревне Сертякино, за магазином; нижний пруд на реке Рожай в деревне Сертякино, в районе дома №42; Лаговский пруд; пруд в поселке Быково; Змеиное озеро. Голосование проходит по ссылке.