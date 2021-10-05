РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 окт. В подмосковном Домодедове до 7 октября продлили прием заявок на фотоконкурс, посвященный осеннему призыву, сообщается в группе молодежного центра «Победа» в соцсети «ВКонтакте».

Работы принимаются в 4 номинациях: «Победа: нам жить и помнить!», «Мы помним их имена», «Поколение победителей» и «Армия и современность».

Заявки и работы принимаются на почту: zayavka.pobeda@yandex.ru. Подробно ознакомиться с положением конкурса можно под постом в группе молодежного центра.

8 октября пройдет подведение итогов, а 15 октября участников фотоконкурса наградят.