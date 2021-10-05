РИАМО - 5 окт. «Мосинжпроект» будет и дальше развивать центр компетенций BIM и реализовать проекты холдинга с использованием методологии информационного моделирования, основанной на лучших мировых практиках, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Об этом рассказал гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов во время Международного форума «100+ TechnoBuild 2021» в Екатеринбурге.

«В связи с обязательным переходом с 2022 года госзаказчиков на формирование и ведение информационных моделей холдинг «Мосинжпроект» сформировал собственный центр компетенций BIM для внедрения и применения передовой методологии в инфраструктурном и гражданском строительстве», — сказал Кравцов.

Он отметил, что в данный момент специалисты используют технологию информационного моделирования на основе последних международных стандартов, создают на ее базе адаптированную методологию для применения в России.

Применение методологии на практике

«Практическое апробирование данной методологии уже производится при работе над электродепо «Красный строитель», станциях перспективных линий московского метрополитена и других наших проектах», – сказал Кравцов.

По его словам, одной из ближайших целей холдинга в области цифровых технологий является использование BIM на всех этапах создания и функционирования объекта – проектирования, строительства и эксплуатации.

Недавно специалисты центра компетенций приняли участие в заседании по вопросам формирования Национальной библиотеки компонентов информационных моделей. На базе Российской академии архитектуры и строительных наук обсуждался вопрос создания единого ресурса цифровых информационных моделей. Формирование такой «библиотеки» положительно скажется на скорости реализации проектов.

Инфомоделирование в проектировании и строительстве

В Екатеринбурге в рамках «100+ TechnoBuild 2021» на площадке «Российского форума BIM-технологий» специалисты холдинга «Мосинжпроект» рассказали о работе в сфере информационного моделирования на примере проектирования и строительства транспортных объектов.

Как отметил исполнительный директор - руководитель дивизиона по строительству метро АО «Мосинжпроект» Валерий Кивлюк, BIM-технологии существенно сокращают сроки работ, снижают затраты на строительство, исключают ошибки, что выгодно и подрядчику, и заказчику.

«Наш опыт успешного применения технологий информационного моделирования при создании крупных объектов в Москве способен переубедить любого скептика. К примеру, уже сегодня мы применяем BIM на строящихся станциях метро, ввод в эксплуатацию которых планируется в ближайшее время», – рассказал Валерий Кивлюк.

По его словам, создание цифровой модели объекта позволяет значительно снизить расходы на устранение коллизий на этапе строительства. Например, модель прокладки трасс инженерных систем станционных комплексов позволила в короткие сроки увязать между собой более 50 инженерных систем и десятки тысяч единиц оборудования.