РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 окт. Капремонт теплосетей завершается в микрорайонах Заря и Северный подмосковной Балашихи, тепло по новой системе планируют пустить в ряд домов уже на этой неделе, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Во вторник глава Балашихи Сергей Юров во время выездного совещания побывал на месте проведения работ. В микрорайонах Заря и Северный в рамках контракта заменено около 70% трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. На это было выделено более 300 млн. рублей: 220 млн. рублей ушло на работы в Заре и порядка 100 млн. — в Северном.

По словам Юрова, на протяжении нескольких лет по программе губернатора региона Андрея Воробьева они делают все, чтобы привести в порядок инфраструктуру бывших военных городков - Заря и Северный.

«Одно из главных направлений, которым мы системно занимаемся, - восстановление инженерной инфраструктуры, реконструкция тепловых сетей, в первую очередь, магистральных. На текущий момент работы в обоих микрорайонах практически полностью завершены. В Заре мы планируем пустить тепло в дома по новой системе на этой неделе», — сказал Юров.

Он добавил, что из-за сильной изношенности труб в бывших военных городках до начала работ фиксировалась высокая аварийность. Капитальный ремонт теплосетей решит эту проблему.

Замена инженерных сетей проводится в рамках губернаторской программы восстановления инфраструктуры бывших военных городков.