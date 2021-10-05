РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 окт. В Лингвистической школе городского округа Люберцы до конца осени текущего года планируют открыть стадион для общего пользования, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках реализации пилотного проекта «Открытие школьных стадионов для общего пользования» до ноября 2021 года планируем открыть стадион Лингвистической школы для жителей ЖК «Люберецкий», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что у стадиона будет отдельный вход для школьников и всех желающих заняться спортом, объект оборудуют камерой видеонаблюдения, подключенной к системе «Безопасный регион».

«В Люберцах для жителей функционируют два стадиона: в Инженерно-технологическом лицее и в школе №28. Спортивные объекты востребованы», - подчеркнул Ружицкий.