РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 окт. В рамках проведения социального раунда «Засветись!» сотрудники Люберецкой Госавтоинспекции вручили световозвращатели посетителям Пенсионного фонда округа. Об этом сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Инспекторы напомнили гражданам о том, что осень – самая опасная пора для пешеходов, когда утренние и вечерние сумерки становятся причиной плохой видимости на дороге. По статистике, именно в осенний период риск ДТП с участием пешеходов повышается. Применение световозвращающих элементов становится особенно актуально, так как они в темное время суток повышают видимость пешеходов для водителей на дороге и значительно снижают риск возникновения ДТП.

Всем посетителям Пенсионного фонда сотрудники Госавтоинспекции напомнили о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения и вручили световозвращающие элементы и тематические листовки с рекомендациями.